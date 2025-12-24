В США обеспокоились наращиванием военной мощи Китая

В документе утверждается, что Китай находится в разгаре «исторического наращивания военной мощи», что также представляет собой вызов планам президента США по новым ограничениям на ядерные арсеналы. Как отмечает издание, китайская армия, изучающая опыт Украины, становится всё более совершенной и усиливает давление на Тайвань, с опаской относясь к масштабным соглашениям со Штатами.
Кроме того, в докладе говорится о стратегическом партнёрстве Китая и России, которое, предположительно, углубляется из-за общего интереса в противодействии США. При этом сотрудничеству, как считают журналисты, мешает взаимное недоверие между Москвой и Пекином.
Пентагон подчёркивает, что Китай обладает большим и растущим арсеналом, включающим ядерное, морское, дальнобойное, кибернетическое и космическое оружие, которое способно напрямую угрожать безопасности США.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп решил попробовать другой подход и помириться с Россией и Китаем вместо того, чтоб пытаться их обогнать. Американская администрация считает, что взаимовыгодная торговля между великими державами будет куда более приятным делом.
