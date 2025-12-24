В США обеспокоились наращиванием военной мощи Китая

В документе утверждается, что Китай находится в разгаре «исторического наращивания военной мощи», что также представляет собой вызов планам президента США по новым ограничениям на ядерные арсеналы. Как отмечает издание, китайская армия, изучающая опыт Украины, становится всё более совершенной и усиливает давление на Тайвань, с опаской относясь к масштабным соглашениям со Штатами.