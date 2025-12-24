Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раздор между США и НАТО из-за Гренландии назвали «подарком» для России

Американские инициативы по вопросу принадлежности Гренландии тревожат руководство НАТО, чему очень рады в России. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на старшего научного сотрудника Института Фритьофа Нансена Арильда Му.

Источник: Life.ru

Учёный пояснил, что с практической точки зрения не столь важно, кто контролирует остров — США или Дания. Однако он подчеркнул, что любой раздор в Североатлантическом альянсе радует РФ. В публикации отмечается, что шаги администрации Трампа были холодно встречены в Копенгагене, властями Гренландии и европейскими союзниками.

Напряжение возросло после назначения спецпосланником по Гренландии губернатора Луизианы Джеффа Лэндри, что даже привело к вызову американского посла на объяснения в МИД Дании. Как отмечает издание, сам Лэндри достаточно ясно раскрыл конечную цель: сделать эту территорию частью Соединённых Штатов, что и вызывает резкую реакцию союзников.

Напомним, что Трамп назначил Лэндри спецпосланником по Гренландии всего пару дней назад. Американский президент указал, что эта страна важна для национальной безопасности США. Позже новый поверенный республиканца заявил, что эти земли должны принадлежать Штатам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше