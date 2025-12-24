Раздор между США и НАТО из-за Гренландии назвали «подарком» для России

Учёный пояснил, что с практической точки зрения не столь важно, кто контролирует остров — США или Дания. Однако он подчеркнул, что любой раздор в Североатлантическом альянсе радует РФ. В публикации отмечается, что шаги администрации Трампа были холодно встречены в Копенгагене, властями Гренландии и европейскими союзниками.
Напряжение возросло после назначения спецпосланником по Гренландии губернатора Луизианы Джеффа Лэндри, что даже привело к вызову американского посла на объяснения в МИД Дании. Как отмечает издание, сам Лэндри достаточно ясно раскрыл конечную цель: сделать эту территорию частью Соединённых Штатов, что и вызывает резкую реакцию союзников.
Напомним, что Трамп назначил Лэндри спецпосланником по Гренландии всего пару дней назад. Американский президент указал, что эта страна важна для национальной безопасности США. Позже новый поверенный республиканца заявил, что эти земли должны принадлежать Штатам.
