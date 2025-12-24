Раздор между США и НАТО из-за Гренландии назвали «подарком» для России

Учёный пояснил, что с практической точки зрения не столь важно, кто контролирует остров — США или Дания. Однако он подчеркнул, что любой раздор в Североатлантическом альянсе радует РФ. В публикации отмечается, что шаги администрации Трампа были холодно встречены в Копенгагене, властями Гренландии и европейскими союзниками.