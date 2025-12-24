Путин наградил Игоря Краснова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Верховного суда России Игоря Краснова Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Глава государства подписал соответствующий указ.
Все произошло в среду, 24 декабря. Российский лидер подписал официальный указ, награждающий Игоря Краснова государственным орденом. Награда вручена за заслуги перед страной, а также большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу.
«Наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Краснова Игоря Викторовича — Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в указе.
