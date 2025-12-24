Ричмонд
Путин наградил Игоря Краснова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени

Путин подписал указ о награждении Краснова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Верховного суда России Игоря Краснова Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Глава государства подписал соответствующий указ.

Все произошло в среду, 24 декабря. Российский лидер подписал официальный указ, награждающий Игоря Краснова государственным орденом. Награда вручена за заслуги перед страной, а также большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу.

«Наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Краснова Игоря Викторовича — Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в указе.

Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше