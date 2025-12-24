Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему здоровья и успехов.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему здоровья и успехов. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Как отметил глава РФ в телеграмме, под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в социальной и экономической областях, укрепил международные позиции.

«Желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет вашей семье», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что двусторонние отношения основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Напомним, ранее глава РФ позвонил народной артистке СССР Александре Пахмутовой прямо во время ее концерта и поздравил композитора с днем рождения.