Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему здоровья и успехов. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Как отметил глава РФ в телеграмме, под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в социальной и экономической областях, укрепил международные позиции.
«Желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет вашей семье», — говорится в поздравлении.
Путин также отметил, что двусторонние отношения основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Напомним, ранее глава РФ позвонил народной артистке СССР Александре Пахмутовой прямо во время ее концерта и поздравил композитора с днем рождения.