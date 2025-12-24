Ричмонд
Лавров: На встрече главы МИД Сирии с Путиным обсуждалась ситуация в регионе

МИД России сообщил о содержании переговоров Путина с представителями Сирии.

Источник: Комсомольская правда

На встрече главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани с президентом России Владимиром Путиным обсуждались двусторонние вопросы и ситуация в регионе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что в ходе переговоров в Москве президент РФ Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел и министром обороны Сирии направления укрепления военно-технического партнерства между двумя странами.

До этого российский лидер подчеркивал, что Россия заинтересована в том, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет.

