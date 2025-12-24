Мэр Омска Шелест принял участие в акции «Елка желаний»

В стенах городской администрации в среду, 24 декабря 2025 года, встречали необычного гостя — Деда Мороза. Об этом поведал в социальных сетях мэр Сергей Шелест. Как пояснил градоначальник, волшебник прибыл, чтобы вручить подарки юным участникам акции «Елка желаний».
«Никита Ожигов мечтал о хоккейных коньках, Адильхан Баубаев о радиоуправляемой машине, и, конечно, главный новогодний волшебник исполнил эти желания», — поделился Сергей Шелест.
По словам мэра, пришлось учесть «особый» график самого маленького участника, трехлетнего Тимофея Багрова, юный омич получит подарок от Дедушки Мороза «с доставкой на дом».
Примечательно, что без презента не остался и сам новогодний волшебник, «отдаленно похожий» на актера Камерного драматического театра Николая Пушкарева. Роль дарителя в этом случае взял на себя градоначальник. Чем именно одарили Дедушку Мороза, Сергей Шелест предпочел не раскрывать.
Напомним, акция «Елка желаний» проводится с 2018 года, старт ей дал глава государства Владимир Путин. Под новый год заветные желания сбудутся у тысяч ребят со всех концов страны, отметил мэр.