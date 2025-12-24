Довыборы в Думу Братска пройдут в сентябре будущего года

Напомним, в составе Думы Братска сейчас 24 депутата из 25-ти. В ноябре этого года были досрочно прекращены полномочия депутата от избирательного округа № 12 Елены Никифоровой. Она изъявила желание выйти из состава Думы в связи с переездом. По словам спикера представительного органа власти, перечень наказов депутату по 12 округу уже сформирован, по нему будут проводиться работы.