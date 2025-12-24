Довыборы в Думу Братска пройдут в сентябре будущего года

Напомним, в составе Думы Братска сейчас 24 депутата из 25-ти. В ноябре этого года были досрочно прекращены полномочия депутата от избирательного округа № 12 Елены Никифоровой. Она изъявила желание выйти из состава Думы в связи с переездом. По словам спикера представительного органа власти, перечень наказов депутату по 12 округу уже сформирован, по нему будут проводиться работы.
На 2026 году уже сформирован перечень наказов. На 2027 год наказы будет формировать уже тот депутат, которого выберут. Сейчас те вопросы, которые поступают от жителей округа, отрабатываются председателем и Думой, — рассказала Ольга Янькова.