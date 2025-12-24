Лукашенко хочет предъявить счет ответственным за геноцид белорусского народа

Так, назначая нового генерального прокурора Дмитрия Гору, белорусский лидер заявил, что должен быть предъявлен счет ответственным за геноцид белорусского народа.
Лукашенко обратил внимание на то, что органы прокуратуры серьезно занимаются расследованием фактов геноцида белорусского народа. Глава государства сказал, что в Беларуси уже выявлено столько фактов геноцида белорусов, что сложно найти что-то дополнительно. И сказал, что следует предъявить счет ответственным.
— Мы должны им (ответственным за геноцид. — Ред.) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны, — прокомментировал он.
И также Лукашенко пояснил, что важно показать не то, что посчитано в долларах, когда доллар обесценивается бешенными темпами и «сегодня-завтра уже никому не нужен будет». Но указал, что ответственные за геноцид белорусского народа должны понимать, что они разрушили республику.
Резюмируя, глава Беларуси сказал закругляться в данном вопросе и показывать все преступления нацистов.
— Это актуально сегодня, очень актуально. Угадали мы. На фоне той политики, которую Запад проводит. Прежде всего, европейские государства, — подытожил белорусский президент.
Напомним, в течение года Верховный суд Беларуси рассмотрел ряд уголовных дел о геноциде белорусского народа. Среди прочих преступников был признан виновным в геноциде каратель Серафимович.