Лукашенко хочет предъявить счет ответственным за геноцид белорусского народа

И также Лукашенко пояснил, что важно показать не то, что посчитано в долларах, когда доллар обесценивается бешенными темпами и «сегодня-завтра уже никому не нужен будет». Но указал, что ответственные за геноцид белорусского народа должны понимать, что они разрушили республику.