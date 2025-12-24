Ричмонд
СМИ раскрыли, что Финляндия готовит против России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Финские вооруженные силы готовятся к боевым действиям против России, пишет The National Interest.

Источник: © РИА Новости

«Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом», — говорится в публикации.

Как указал обозреватель, финские ВВС решили оснастить свои истребители американского производства F-35A ракетами «воздух-воздух» AIM-120D3, предназначенными для поражения целей на средней дальности еще до того, как снаряд попадет в поле зрения.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием «агрессии» со стороны Москвы.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.