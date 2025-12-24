МИД увидел схожесть установок России и США по урегулированию на Украине

«Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договоренностей», — отметил он, отвечая на вопрос о своем недавнем заявлении, что Россия и США стоят на пороге урегулирования.
В ответ на вопрос о том, действуют ли российская и американская стороны в унисон, Рябков сказал: «Насчет унисона я бы поостерегся, но и диссонанса нет прямого».
Рябков добавил, что формулировки о нахождении «на пороге» или «на грани» урегулирования являются «относительными». Он пояснил, что это не означает скорого подписания каких-либо пакетов документов, но отметил значительный прогресс по сравнению с ситуацией до прихода администрации президента США Дональда Трампа.
Замминистра подчеркнул, что оставшиеся для согласия 5% разногласий — самые трудные, но это «не 55%». «Нужна политическая воля, реализм восприятия происходящего и понимание, что то, что было сформировано в Анкоридже, — безальтернативно», — заявил Рябков.
Ранее замглавы МИДа заявил, что у России остаются серьезные вопросы к Штатам по украинскому урегулированию. Однако, по его словам, администрация Трампа движется в верном направлении.
Представитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев
Администрация США считает прорывом на переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта достигнутую ситуацию. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечает, что все вопросы открыто обсуждаются, тогда как прежде наблюдалась игра «в завуалированное замалчивание» и «в сокрытие фактов за вымышленными вопросами». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в наработках по мирному плану после встречи в Майами Кремль посмотрит на их соответствие «духу Анкориджа».