Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана

«У Украины будет возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящихся под контролем Украины. И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени — чтобы было указано, что речь идет о территориях, которые под контролем Украины», — сообщил Зеленский.