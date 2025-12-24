Предложенный Киевом проект плана не признает Крым российским, пишут СМИ

Согласно опубликованным телеканалом ТСН 20 пунктам проекта, в нем не содержится упоминания о признании Крыма и Донбасса российскими.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
