Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Дроздов проинспектировал школу № 93 в Железногорске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В учреждении по программе «Единой России» завершился капитальный ремонт.

Источник: НИА Красноярск

Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов на региональной неделе работает в Красноярском крае. Парламентарий посетил школу № 93 в городе Железногорске, поговорил с коллективом и учениками школы.

В 2025 году в учреждении по народной программе партии «Единая Россия» и партпроекту «Новая школа» провели капитальный ремонт. Школа была построена в 1955 году и нуждалась в обновлении. В ходе ремонта заменили инженерные коммуникации, кровлю и электросети. Обновили фасад, сделали современный ремонт внутри. Классы оснащены новой мебелью и современным оборудованием. Обновили пищеблок. На территории школы появилась спортивная зона. За качеством работ следили депутаты и представители Железногорского местного отделения партии «Единая Россия», родители учеников. На ремонт Железногорской школы № 93 из федерального и краевого бюджетов было выделено 270 миллионов рублей. 1 сентября 2026 года школа открыла свои для учеников, в ней учится около 800 ребят.

«Капремонт сделали в этом году благодаря партийному проекту Единой России и федеральной программе. Ученикам обновленная школа очень нравится, это главное. Отмечают, что стало ярко и современно. Сегодня оценил обновление лично, согласен с высокой оценкой учеников», — отметил Александр Дроздов.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше