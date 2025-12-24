Александр Дроздов проинспектировал школу № 93 в Железногорске

Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов на региональной неделе работает в Красноярском крае. Парламентарий посетил школу № 93 в городе Железногорске, поговорил с коллективом и учениками школы.
В 2025 году в учреждении по народной программе партии «Единая Россия» и партпроекту «Новая школа» провели капитальный ремонт. Школа была построена в 1955 году и нуждалась в обновлении. В ходе ремонта заменили инженерные коммуникации, кровлю и электросети. Обновили фасад, сделали современный ремонт внутри. Классы оснащены новой мебелью и современным оборудованием. Обновили пищеблок. На территории школы появилась спортивная зона. За качеством работ следили депутаты и представители Железногорского местного отделения партии «Единая Россия», родители учеников. На ремонт Железногорской школы № 93 из федерального и краевого бюджетов было выделено 270 миллионов рублей. 1 сентября 2026 года школа открыла свои для учеников, в ней учится около 800 ребят.
«Капремонт сделали в этом году благодаря партийному проекту Единой России и федеральной программе. Ученикам обновленная школа очень нравится, это главное. Отмечают, что стало ярко и современно. Сегодня оценил обновление лично, согласен с высокой оценкой учеников», — отметил Александр Дроздов.
Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году.