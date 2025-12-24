Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Верещагин 25 декабря вступит в должность главы Красноярска

В этот четверг состоится церемония вступления в должность мэра.

Источник: Правительство Красноярского края

В Красноярске 25 декабря состоится церемония вступления Сергея Верещагина в должность главы города. Об этом сообщили в мэрии.

Церемония состоится в Овальном зале. После состоится пресс-подход.

Напомним, что Сергея Верещагина избрали 23 декабря на внеочередной сессии горсовета. Он боролся за должность главы города с руководителем администрации Свердловского района Лилией Назмутдиновой, набрав 33 голоса. За его оппонента отдал голос один депутат.

В должности исполняющего обязанности главы города последнее время находился Роман Одинцов. Предыдущий мэр Красноярска Владислав Логинов находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки в размере 180 млн рублей.