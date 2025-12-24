Сергей Верещагин 25 декабря вступит в должность главы Красноярска

Напомним, что Сергея Верещагина избрали 23 декабря на внеочередной сессии горсовета. Он боролся за должность главы города с руководителем администрации Свердловского района Лилией Назмутдиновой, набрав 33 голоса. За его оппонента отдал голос один депутат.