Сергей Верещагин 25 декабря вступит в должность главы Красноярска

В Красноярске 25 декабря состоится церемония вступления Сергея Верещагина в должность главы города. Об этом сообщили в мэрии.
Церемония состоится в Овальном зале. После состоится пресс-подход.
Напомним, что Сергея Верещагина избрали 23 декабря на внеочередной сессии горсовета. Он боролся за должность главы города с руководителем администрации Свердловского района Лилией Назмутдиновой, набрав 33 голоса. За его оппонента отдал голос один депутат.
В должности исполняющего обязанности главы города последнее время находился Роман Одинцов. Предыдущий мэр Красноярска Владислав Логинов находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки в размере 180 млн рублей.