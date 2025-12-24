Ричмонд
В Татарстане приняли закон о запрете продажи энергетиков

Речь идет об ограничении их реализации на стадионах, в больницах и вузах.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госсовета Татарстана на очередном его заседании приняли в третьем чтении и в целом закон, согласно которому в республике вводится запрет на продажу энергетиков (безалкогольных тонизирующих напитков) на стадионах, в больницах и вузах.

Ограничения также распространяются на продажу энергетических напитков в общественных местах во время проведения публичных и спортивных мероприятий. При этом закон запрещает именно торговлю — пронос напитков с собой формально не запрещен, но может регулироваться внутренними правилами учреждений.

За нарушение запрета установлены следующие штрафы:

— для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей.

— для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

— для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Законопроект не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, что даст время для адаптации торговых сетей и учреждений к новым требованиям.