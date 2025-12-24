Ричмонд
Хренин доложил Лукашенко о пусках модернизированной РСЗО «Полонез-М»

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко в среду заслушал доклад глав оборонного ведомства Виктора Хренина о состоянии дел в Вооруженных силах, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Речь шла, в том числе, о развитии военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

«Одно из перспективных направлений в этом плане касается сферы ракетостроения, в котором Беларусь активно развивает и собственные компетенции. Так, главе государства доложено о проведенных на днях пусках модернизированной отечественной РСЗО “Полонез-М” с увеличенной дальностью и улучшенной точностью стрельбы», — говорится в сообщении.

Также одна из тем доклада касалась размещения в республике ракетного комплекса «Орешник» и его постановки на боевое дежурство.

Был отмечен успешный опыт модернизации зенитного ракетного комплекса «Бук». Министр обороны доложил о планах по поставке данных комплексов в войска.

Детально был рассмотрен и ряд кадровых вопросов — предложения по назначениям в Вооруженных Силах.

РСЗО «Полонез»

Ранее белорусский лидер заявил, что комплексы нужно совершенствовать. «Полонезы» приняли на вооружение в 2016 году, с тех пор РСЗО уже пережила модернизацию. Система установлена на шасси белорусского предприятия МЗКТ.

Первая версия РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, а вот у модернизированной версии — «Полонез-М» — дальность стрельбы составляет 290 километров.

