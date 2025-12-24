Хренин доложил Лукашенко о пусках модернизированной РСЗО «Полонез-М»

Речь шла, в том числе, о развитии военного и военно-технического сотрудничества с Россией.
«Одно из перспективных направлений в этом плане касается сферы ракетостроения, в котором Беларусь активно развивает и собственные компетенции. Так, главе государства доложено о проведенных на днях пусках модернизированной отечественной РСЗО “Полонез-М” с увеличенной дальностью и улучшенной точностью стрельбы», — говорится в сообщении.
Также одна из тем доклада касалась размещения в республике ракетного комплекса «Орешник» и его постановки на боевое дежурство.
Был отмечен успешный опыт модернизации зенитного ракетного комплекса «Бук». Министр обороны доложил о планах по поставке данных комплексов в войска.
Детально был рассмотрен и ряд кадровых вопросов — предложения по назначениям в Вооруженных Силах.
РСЗО «Полонез»
Ранее белорусский лидер заявил, что комплексы нужно совершенствовать. «Полонезы» приняли на вооружение в 2016 году, с тех пор РСЗО уже пережила модернизацию. Система установлена на шасси белорусского предприятия МЗКТ.
Первая версия РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, а вот у модернизированной версии — «Полонез-М» — дальность стрельбы составляет 290 километров.