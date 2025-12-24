В Прикамье бывшего депутата заксобрания оставят под арестом до конца зимы

Экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Константину Окуневу* продлили содержание под стражей до 28 февраля 2026 года. Об этом в Ленинский суд Перми ходатайствовала ФСБ.
На суде следователь поддержал заявленное ходатайство, пояснив, что оснований для отмены или изменения обвиняемому меры пресечения на более мягкую нет, поскольку последний может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на свидетелей.
Напомним, Константину Окуневу* предъявлены обвинения в призывах к терроризму и разжигании ненависти и вражды. Следствие установило, что в 2024 и 2025 годах в социальных сетях он размещал посты с призывами к незаконной деятельности.
В октябре этого года бывшего депутата задержали и отправили в СИЗО до 28 декабря. А в ноябре Константина Окунева* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.