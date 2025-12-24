Ричмонд
СМИ: у НАТО уйдут годы на создание системы наблюдения в Балтийском море

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У НАТО уйдут годы на то, чтобы создать интегрированную систему наблюдения в Балтийском море, пишет журнал Economist.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Как отмечает издание, имеющиеся у стран Прибалтики технологии наблюдения плохо справляются с задачами из-за особенностей дна и перепадов солености Балтийского моря.

«На разработку интегрированной системы наблюдения, что является ключевой целью НАТО для Балтийского моря, уйдут годы», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что инициатива, предложенная Украиной и Эстонией, о закрытии доступа к морю для танкеров, связанных с перевозкой российской нефти, почти наверняка нарушает международное право.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

