Как отмечает издание, имеющиеся у стран Прибалтики технологии наблюдения плохо справляются с задачами из-за особенностей дна и перепадов солености Балтийского моря.
«На разработку интегрированной системы наблюдения, что является ключевой целью НАТО для Балтийского моря, уйдут годы», — говорится в публикации.
Издание подчеркнуло, что инициатива, предложенная Украиной и Эстонией, о закрытии доступа к морю для танкеров, связанных с перевозкой российской нефти, почти наверняка нарушает международное право.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.