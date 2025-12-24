Ричмонд
Песков призвал Польшу вспомнить, что в G20 нет места политике

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Польши склонны «передергивать» смыслы и превращать свое участие в любых объединениях в политику. Москва надеется, что в Варшаве все же будут помнить об экономической основе Группы двадцати (G20 «двадцатка»), заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление Варшавы попасть в «двадцатку».

Источник: РИА "Новости"

Польшу активно продвигают в G20 США, которые пригласили страну на следующий саммит «двадцатки» в Майами. Одновременно Вашингтон не стал приглашать на встречу представителей входившей в G20 с момента ее основания Южно-Африканской Республики, подвергнув эту страну критике.

«В целом для Восточной Европы Польша — это большая экономика, действительно, это крупная страна, — отметил Песков. — Надеемся, что в Польше помнят, что G20 — это экономическое объединение с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем». «Как правило, все-таки поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать смыслы этой политики», — добавил представитель Кремля.

