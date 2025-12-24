Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил арест бывшего мэра Красноуфимска

Красноуфимский районный суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей бывшего мэра Михаила Конева.

Источник: Freepik

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. «Суд продлил Коневу меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2026 года. Постановление суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Красноуфимска Михаил Конев был задержан по обвинению в превышении полномочий. Его отставка произошла до этого, и сейчас он находится в СИЗО. Кроме того, в марте 2025 года за мошенничество задержали спикера думы Анатолия Худякова. А недавно гордума по требованию прокуратуры отстранила от должности его сменщика Рустама Гамалиева за нарушение антикоррупционного законодательства.