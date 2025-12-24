Суд продлил арест бывшего мэра Красноуфимска

Ранее мэр Красноуфимска Михаил Конев был задержан по обвинению в превышении полномочий. Его отставка произошла до этого, и сейчас он находится в СИЗО. Кроме того, в марте 2025 года за мошенничество задержали спикера думы Анатолия Худякова. А недавно гордума по требованию прокуратуры отстранила от должности его сменщика Рустама Гамалиева за нарушение антикоррупционного законодательства.