Суд продлил арест бывшего мэра Красноуфимска

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. «Суд продлил Коневу меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2026 года. Постановление суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Красноуфимска Михаил Конев был задержан по обвинению в превышении полномочий. Его отставка произошла до этого, и сейчас он находится в СИЗО. Кроме того, в марте 2025 года за мошенничество задержали спикера думы Анатолия Худякова. А недавно гордума по требованию прокуратуры отстранила от должности его сменщика Рустама Гамалиева за нарушение антикоррупционного законодательства.