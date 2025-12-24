Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил закон об отмене ежегодных деклараций для чиновников и депутатов

Совет федерации одобрил пакет законов, освобождающий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

По новому порядку должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Один из авторов законопроектов, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») объяснил отказ от старой нормы подачи деклараций ее архаичностью. Как написал депутат в Telegram-канале, цифровизация системы антикоррупционного контроля обеспечивает постоянный мониторинг финансового положения чиновников.

Новые требования распространятся в том числе на высшее руководство страны, представителей министерств и судебной системы. При этом декларации о доходах и расходах чиновников не публиковались с 2023 года. Президент России Владимир Путин подписал в конце 2022 года указ, который отменил эту практику на время специальной военной операции.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму под занавес осенней сессии, 10 декабря — группой депутатов, в которую вошли парламентарии всех фракций. 18 декабря депутаты приняли инициативу во втором и третьем чтениях.

Подробнее об этом и других законах, принятых Госдумой за осеннюю сессию — в материале «Ъ» «Декларация о подходах».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше