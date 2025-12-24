Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине. О том, какие еще пункты есть в соглашении, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Украинский лидер Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине. О том, какие еще пункты есть в соглашении, — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал все 20 пунктов мирного плана, который Киев и Москва сейчас обсуждают с Вашингтоном. Об этом украинский лидер заявил на встрече с журналистами, передает «РБК-Украина». По данным издания, план включает такие пункты, как:

1. Подтверждение суверенитета Украины;



2. Заключение безоговорочного соглашения о ненападении между Россией и Украиной, а также создание механизма мониторинга на линии соприкосновения;



3. Прочные гарантии безопасности для Киева;



4. Закрепление численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек в мирное время;





5. Предоставление Киеву гарантий безопасности по примеру статьи 5 со стороны США, ЕС НАТО , которые будут подразумевать военный ответ и возобновление санкций, если Россия вторгнется на Украину. В случае, если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории РФ, гарантии безопасности будут аннулированы. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. В частности, страны «коалиции желающих» могут участвовать в них;

6. Закрепление Россией политики ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах;



7. Членство Украины в ЕС в определенный момент и получение страной краткосрочного привилегированного доступа к рынку Европы;



8. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях, а также будет включать фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, реконструкцию территорий, добычу полезных ископаемых и природных ресурсов;



9. Создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления страны с целью привлечения $800 млрд;



10. Ускорение со стороны Украины процесса заключения соглашения о свободной торговле с США;



11. Безъядерный статус Украины;





12. Вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией. Компромисс по этому пункту на данный момент не достигнут. США предлагают совместное управление между Украиной, США и РФ в формате «33% на 33% на 33%», в рамках которого три стороны будут получать дивиденды. Киев при этом считает, что ЗАЭС должны эксплуатировать только США и Украина. 50% произведенной электроэнергии будет получать украинская сторона, 50% — американская, которая может самостоятельно распределять объемы. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы;

13. Внедрение как Россией, так и Украиной образовательных программ, которые будут способствовать пониманию и толерантности к различным культурам, устранят расизм и предубеждения, в школах и «во всем обществе». Украина со своей стороны также введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств;



14. Территориальный вопрос. Президент Украины назвал этот пункт самым сложным. По его словам, предлагалось, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на дату заключения соглашения станет де-факто признанной линией соприкосновения. Россия при этом должна будет вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. Зеленский пояснил, что РФ хочет, чтобы Украина вывела ВСУ из ДНР. США при этом предлагают компромисс — создание свободной экономической зоны. Он уточнил, что если не будет согласия по поводу позиции «стоим, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума. США хотят провести голосование, однако в этом случае на него будет вынесен не только этот вопрос, а весь документ целиком. Президент Украины добавил, что на проведение референдума необходимо минимум 60 дней, в рамках которых должно быть установлено реальное прекращение огня;



15. Обязательство со стороны Москвы и Киева не менять территориальных договоренностей, которые будут достигнуты в рамках данного соглашения;



16. Закрепление в документе положения, что Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческих целей, а также заключение отдельного морского соглашения и соглашения о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого документа Кинбурнская коса будет демилитаризована;



17. Создание гуманитарного комитета для решения вопросов обмена военнопленными, возвращения гражданских заложников, включая детей и политзаключенных, решения проблем и страданий жертв конфликта;



18. Проведение выборов на Украине как можно скорее после подписания мирного соглашения;



19. Закрепление пункта о том, что соглашение является юридически обязательным. За его выполнением будет следить Совет мира под председательством Трампа. В случае нарушения соглашения одной из сторон последуют санкции;



20. Немедленное вступление в силу режима полного прекращения огня после того, как стороны согласятся со всеми пунктами документа.

Издание «РБК-Украина» также добавило, что предполагается, что Киев вынесет соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для его одобрения. Одновременно с этим голосованием на Украине также могут пройти президентские выборы.

Ранее в Майами прошел еще один раунд встреч спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера сначала с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым, а затем с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

После переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прорыве, заявив, что он заключается в том, что теперь все вопросы обсуждаются открыто. При этом Вэнс также назвал главный «тормоз» в процессе урегулирования — по его словам, им является вопрос территорий. В то же время он добавил, что в Киеве конфиденциально все-таки признают неизбежность утраты контроля над территорией ДНР. Отдельно Вэнс отметил, что вероятность и успеха, и провала переговоров одинаково велика.

В свою очередь Трамп, комментируя процесс, заявлял, что переговоры идут нормально. Представители России на данный момент еще не высказывались по поводу результатов встреч в Майами, однако помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подчеркивал, что изменения, которые в мирный план вносят украинцы и европейцы, не способствуют достижению договоренностей между Москвой и Киевом.

Узнать больше по теме Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры. Читать дальше