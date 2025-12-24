В Свердловской области в связи с утратой доверия отправили в отставку спикера гордумы

По данным прокуратуры, спикер гордумы, работая в этой должности на добровольной основе, не предпринял необходимых шагов для предотвращения конфликта интересов, несмотря на действующие запреты и ограничения в законодательстве.
Так, Гамалиев, являясь индивидуальным предпринимателем, согласовал с местной администрацией проект остановок, включая их количество, стоимость и предполагаемые сроки поставки. Впоследствии он дважды принял участие в голосованиях о выделении бюджетных средств в размере 4,5 млн рублей на эти цели.
«Муниципальным казенным учреждением в 2024 году и в 2025 году с председателем думы, как индивидуальным предпринимателем, в обход проведения конкурсных процедур, путем искусственного дробления закупок, заключены договоры по поставке остановочных комплексов», — рассказали в прокуратуре.
В связи с нарушениями в процессе выбора поставщика надзорное ведомство направило представление об устранении этих нарушений. В дальнейшем контракты на поставку остановок были заключены с людьми, связанными с Гамалиевым. Таким образом, он получил бюджетные средства за остановочные комплексы через контролируемых им лиц.
В результате Рустам Гамалиев досрочно покинул должность в связи с утратой доверия.