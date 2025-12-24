В Свердловской области в связи с утратой доверия отправили в отставку спикера гордумы

В связи с нарушениями в процессе выбора поставщика надзорное ведомство направило представление об устранении этих нарушений. В дальнейшем контракты на поставку остановок были заключены с людьми, связанными с Гамалиевым. Таким образом, он получил бюджетные средства за остановочные комплексы через контролируемых им лиц.