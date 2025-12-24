Поездка Дмитриева в Майами и мирный план Киева. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин лично поучаствует в пленарном заседании Совета Федерации по итогам осенней парламентской сессии.
Глава государства также лично проведет встречу с членами правительства.
Кроме того, российский лидер вручит государственные награды в Кремле.
Состоявшийся утром разговор Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева был очень «теплым и нужным».
О переговорах в Майами
Дмитриев уже доложил «во всех нюансах» Путину о своей поездке в Майами.
После поездки Дмитриева Россия имеет возможность сформулировать позицию и дальше продолжить переговоры «в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают».
В Кремле считают нецелесообразным сообщать СМИ, какие документы привез Дмитриев из США: «Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации».
США «хорошо известны» главные параметры российской позиции по украинскому урегулированию.
О мирном плане Киева
Кремль не стал комментировать сообщения СМИ о мирном плане Киева из 20 пунктов: «Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться».
О стремлении Польши в G20
Власти Польши склонны «передергивать» смыслы и превращать свое участие в любых объединениях в политическое: «Надеемся, что в Польше помнят, что G20 — это экономическое объединение, с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем».
О возможности разговора Путина и Макрона
Кремль проинформирует, если поступят предложения о возобновлении диалога между лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном: «Когда это произойдет, мы вас проинформируем».