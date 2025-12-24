Ричмонд
Поездка Дмитриева в Майами и мирный план Киева. Темы брифинга Пескова

Итоги поездки специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Майами, а также сообщения СМИ о мирном плане Киева из 20 пунктов стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин лично поучаствует в пленарном заседании Совета Федерации по итогам осенней парламентской сессии.

Глава государства также лично проведет встречу с членами правительства.

Кроме того, российский лидер вручит государственные награды в Кремле.

Состоявшийся утром разговор Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева был очень «теплым и нужным».

О переговорах в Майами

Дмитриев уже доложил «во всех нюансах» Путину о своей поездке в Майами.

После поездки Дмитриева Россия имеет возможность сформулировать позицию и дальше продолжить переговоры «в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают».

В Кремле считают нецелесообразным сообщать СМИ, какие документы привез Дмитриев из США: «Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации».

США «хорошо известны» главные параметры российской позиции по украинскому урегулированию.

О мирном плане Киева

Кремль не стал комментировать сообщения СМИ о мирном плане Киева из 20 пунктов: «Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться».

О стремлении Польши в G20

Власти Польши склонны «передергивать» смыслы и превращать свое участие в любых объединениях в политическое: «Надеемся, что в Польше помнят, что G20 — это экономическое объединение, с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем».

О возможности разговора Путина и Макрона

Кремль проинформирует, если поступят предложения о возобновлении диалога между лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном: «Когда это произойдет, мы вас проинформируем».

