Лукашенко заслушал доклад главы Минобороны о размещении «Орешника» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 24 декабря, заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина, в котором речь шла в том числе и о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Во время Всебелорусского народного собрания, которое проходило в Минске 18 и 19 декабря, глава Беларуси сказал, что с 17 декабря комплекс «Орешник» уже в стране. Также Лукашенко высказался о размещении в Беларуси заступившего на боевое дежурство комплекса «Орешник», отметив, что там не одна машина.
Одна из тем доклада главы Минобороны касалась размещения комплекса «Орешник» в Беларуси, а также его постановки на боевое дежурство. Кроме того, речь шла и о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Россией.
Одно из перспективных направлений в указанном плане связано со сферой ракетостроения, в котором белорусская сторона активно развивает и собственные компетенции. Виктор Хренин доложил президенту Беларуси о проведенных на днях пусках белорусской РСЗО «Полонез-М» с увеличенной дальностью и улучшенной точностью стрельбы.
Во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания глава Беларуси говорил о планах по дальнейшему совершенствованию РСЗО «Полонез» (подробнее мы писали здесь). В момент доклада министр обороны соответствующие вопросы были обсуждены в практической плоскости. Также были поставлены необходимые задачи.
В телеграм-канале добавили, что в ходе доклада был отмечен опыт модернизации ЗРК «Бук». В частности, глава Минобороны доложил про планы о поставке соответствующих комплексов в войска. Детально рассматривался ряд кадровых вопросов: предложения по назначениям в Вооруженных Силах.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».
Тем временем президент ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком: «Это полная брехня». Кроме того, Лукашенко вспомнил диалог с Путиным об «Орешнике» и сказал о белорусской ракете.
Кроме того, Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».
Вместе с тем министр обороны Витор Хренин сказал, что поставка «Орешника» Беларуси не изменит баланса сил в Европе.
Кстати, Sputnik.by посчитал время подлета ракеты «Орешник» к разным точкам Европы при его размещении в Беларуси.