Лукашенко заслушал доклад главы Минобороны о размещении «Орешника» в Беларуси

Во время Всебелорусского народного собрания, которое проходило в Минске 18 и 19 декабря, глава Беларуси сказал, что с 17 декабря комплекс «Орешник» уже в стране. Также Лукашенко высказался о размещении в Беларуси заступившего на боевое дежурство комплекса «Орешник», отметив, что там не одна машина.