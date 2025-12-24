В очередной раз поверили властям: Молдавские фермеры отказались от обещанных протестов с перекрытием трасс и блокированием таможенных пунктов

Фермеры пока отказываются от обещанных протестов.
И.о. главы Ассоциации «Сила фермеров» Александр Бэдэрэу дал понять, что фермеры пока решили отказаться от обещанных протестов с перекрытием национальных трасс и блокированием таможенных постов, и пошли на контакт с властью. Однако, в успехе этого шага аграрии не уверены.
— В настоящее время мы находимся в процессе обсуждения и разработки поправок к так называемому закону о фермерах. Буквально вчера на платформе парламента, в рамках заседания парламентской Комиссии по сельскому хозяйству мы обсудили поправки к этому закону, которые были зарегистрированы и прошли первое чтение, в парламенте, и депутаты пообещали, что соберутся, чтобы проголосовать за эти законы, уже с изменениями, которые мы предложили, во втором чтении, до конца года. Уже нужно посмотреть на результаты, сдержат ли они свое слово или нет, — заявил в комментарии для «Первого в Молдове» Александр Бэдэрэу.
Напомним, 10 декабря, во время предупредительного протеста у здания правительства, фермеры дали кабмину срок до понедельника, т.е., до 15 декабря, угрожая в противном случае блокированием трасс и таможенных пунктов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).
Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».
На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).
В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник.
Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).