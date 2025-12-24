В очередной раз поверили властям: Молдавские фермеры отказались от обещанных протестов с перекрытием трасс и блокированием таможенных пунктов

— В настоящее время мы находимся в процессе обсуждения и разработки поправок к так называемому закону о фермерах. Буквально вчера на платформе парламента, в рамках заседания парламентской Комиссии по сельскому хозяйству мы обсудили поправки к этому закону, которые были зарегистрированы и прошли первое чтение, в парламенте, и депутаты пообещали, что соберутся, чтобы проголосовать за эти законы, уже с изменениями, которые мы предложили, во втором чтении, до конца года. Уже нужно посмотреть на результаты, сдержат ли они свое слово или нет, — заявил в комментарии для «Первого в Молдове» Александр Бэдэрэу.