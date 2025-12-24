Ричмонд
Глава КГБ Тертель доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовской границе

Лукашенко заслушал доклад главы КГБ о ситуации на границе Беларуси с Литвой и про инциденты с воздушными шарами.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель в среду, 24 декабря, доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации на белорусско-литовской границе. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава КГБ доложил главе Беларуси про ситуацию, которая складывается на границе Беларуси и Литвы, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами. Несмотря на попытки литовской стороны перенести указанный вопрос в политическую плоскость, Беларусь по-прежнему остается открытой к переговорам в вопросах пограничного сотрудничества, к конструктивному взаимодействию и не только.

Ранее Александр Лукашенко высказался о «шариках», которые летят из Беларуси в Литву: «Нашли то ли 150, то ли 200 человек в Литве, которые этим занимались».

Кроме того, Лукашенко отреагировал на ситуацию с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси: «Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально».

Тем временем Литва заявила, что часть застрявших в Беларуси фур вернулась к перевозкам.

