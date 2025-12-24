Глава КГБ Тертель доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовской границе

Глава КГБ доложил главе Беларуси про ситуацию, которая складывается на границе Беларуси и Литвы, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами. Несмотря на попытки литовской стороны перенести указанный вопрос в политическую плоскость, Беларусь по-прежнему остается открытой к переговорам в вопросах пограничного сотрудничества, к конструктивному взаимодействию и не только.