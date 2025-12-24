Глава КГБ заявил о диалоге Лукашенко и Трампа, а также о новых предложениях США

Он заметил, что обсуждается много тем глобального и регионального масштаба, а также двусторонние отношения. Кроме того, Тертель уточнил, говоря о дальнейших переговорах с американской стороной и о поступивших новых предложениях, что все активно сейчас обсуждается. В том числе и на уровне рабочей группы, в которую включены многие высшие должностные лица, премьер-министр Александр Турчин, глава Администрации президента Дмитрий Крутой, представители силовых структур, правоохранительных органов.