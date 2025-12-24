Глава КГБ заявил о диалоге Лукашенко и Трампа, а также о новых предложениях США

Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель по итогам состоявшегося доклада в среду, 24 декабря, завил о диалоге президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа, а также о новых предложениях американской стороны. Подробности пишет БелТА.
Глава КГБ обратил внимание, что на заседании Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подробно рассказал о ситуации в отношениях между Беларусью и США, а также о переговорах, которые проходят. Вместе с тем Тертель заметил, что данного рода переговоры традиционно проводятся в тишине. Он пояснил, что существуют определенные принципы, чтобы не нанести вред тем результатам, которые планируется достичь.
Иван Тертель подчеркнул, что активный диалог между президентами США и Беларусью продолжается.
— Сегодня утром я доложил президенту о новых предложениях американской стороны с учетом позиции Республики Беларусь, с учетом позиции нашего Президента, направленной на достижение мирного разрешения всех споров, особенно по Украине, — привел подробности глава КГБ Беларуси.
Он заметил, что обсуждается много тем глобального и регионального масштаба, а также двусторонние отношения. Кроме того, Тертель уточнил, говоря о дальнейших переговорах с американской стороной и о поступивших новых предложениях, что все активно сейчас обсуждается. В том числе и на уровне рабочей группы, в которую включены многие высшие должностные лица, премьер-министр Александр Турчин, глава Администрации президента Дмитрий Крутой, представители силовых структур, правоохранительных органов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел двухдневные переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом. Они состоялись 12 и 13 декабря.
Тем временем спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Кроме того, МИД Беларуси сказал об экспорте калийных удобрений на фоне снятия США санкций.
Также Лукашенко допустил встречу с Трампом: «Все идет к большой сделке».