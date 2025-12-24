Глава Минобороны доложил Лукашенко, как прошли пуски РСЗО «Полонез» в Беларуси

Министр обороны Виктор Хренин доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко, как прошли пуски реактивной системы залпового огня «Полонез». Подробности сообщает БелТА.
— Главе государства было доложено, что с 1 декабря в Вооруженных Силах начался новый учебный год. И новый учебный год ракетчики начали с пусков нашего модернизированного комплекса «Полонез-М», пуская ракеты с увеличенными дальностью и точностью, — привел подробности глава Минобороны.
По его словам, главе Беларуси было доложено, как именно прошли пуски. Виктор Хренин отметил, что подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации. Вместе с тем Александр Лукашенко поинтересовался перспективами модернизации РСЗО «Полонез». Министр обороны уточнил, что речь идет в том числе и о совместных разработках с Россией ракет еще более увеличенной дальности.
— Детально было доложено, что мы заинтересованы. Конечно, этот вид вооружения нам нужен. И совместно с нашим ГВПК (Государственным военно-промышленным комитетом. — ред.) мы продолжим эту работу по разработке, модернизации нашего комплекса, — заявил министр обороны Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что Беларусь усовершенствует ракеты «Полонез» ради их точности.
Кроме того, Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».
Тем временем глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что поставка «Орешника» Беларуси не изменит баланса сил в Европе.