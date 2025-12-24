Глава Минобороны доложил Лукашенко, как прошли пуски РСЗО «Полонез» в Беларуси

По его словам, главе Беларуси было доложено, как именно прошли пуски. Виктор Хренин отметил, что подразделение вернулось в пункт постоянной дислокации. Вместе с тем Александр Лукашенко поинтересовался перспективами модернизации РСЗО «Полонез». Министр обороны уточнил, что речь идет в том числе и о совместных разработках с Россией ракет еще более увеличенной дальности.