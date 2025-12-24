«Работа тяжелая, серьезная работа». Глава КГБ заявил о диалоге между Беларусью и Польшей

Иван Тертель заметил, что диалог с Польшей никогда не прерывался. Он отметил, что существовали контакты дипломатическими ведомствами на различном уровне. Сейчас, уточнил председатель Комитета госбезопасности, они перешли в более активную фазу. Также есть контакты и между спецслужбами. По его словам, порой именно канал по линии спецслужб необходим, чтобы в тихой обстановке решать те или иные существенные для сторон вопросы.