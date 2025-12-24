«Работа тяжелая, серьезная работа». Глава КГБ заявил о диалоге между Беларусью и Польшей

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко в среду, 24 декабря, сказал про диалог между Беларусью и Польшей и привел подробности. Об этом сообщает БелТА.
— С Польшей у нас идет диалог. Я бы сказал, что мы достигнем результата. Надо, чтобы польская сторона, скажем так, стимулировала некоторых своих союзников выполнить свои союзнические обязательства. У нас такое понимание есть, у них тоже понимание есть. Работа тяжелая, серьезная работа, — сообщил Тертель.
По его словам, соответствующая работа ведется под очень чутким патронажем и контролем со стороны президента Беларуси. Глава КГБ обратил внимание, что хоть Польша и является членом ЕС, НАТО, имеет тесные контакты с США, но ее всегда отличала ориентация именно на собственные национальные интересы. Он уточнил, что сейчас наблюдается определенное осознание собственных неправильных шагов, которые были сделаны предыдущим польским руководством:
— Связанные с закрытием границ, попытками давления, вопросами миграции и другими вещами — экономикой, транзитом товаров, людей через нашу территорию.
Иван Тертель заметил, что диалог с Польшей никогда не прерывался. Он отметил, что существовали контакты дипломатическими ведомствами на различном уровне. Сейчас, уточнил председатель Комитета госбезопасности, они перешли в более активную фазу. Также есть контакты и между спецслужбами. По его словам, порой именно канал по линии спецслужб необходим, чтобы в тихой обстановке решать те или иные существенные для сторон вопросы.
— Всегда находятся точки соприкосновения, и мы можем откровенно эти вопросы обсуждать. Да, по линии спецслужб тоже имеются контакты с польской стороной, в ходе которых обсуждаются наиболее острые вопросы. Мы, конечно, по поручению главы государства работаем в этом контексте плотно с нашими коллегами из Министерства иностранных дел, — сообщил Иван Тертель.
Он также напомнил, что Беларусь в отношении Польши неоднократно на протяжении последних лет принимала жест доброй воли:
— Помилование и освобождение лиц, осужденных за шпионаж. И другие действия, которые были не публичными… Мы определенный отклик находили, но не всегда находили решение тех или иных острых проблем. Сейчас таких острых проблем фактически три-четыре есть. Они связаны с необходимостью делать встречные шаги, понимая нашу заинтересованность в экономическом развитии, развитии связей между людьми. И другие вопросы, которые требуют разрешения.
