В Приднестровье приняли закон о бюджете с дефицитом 50 процентов

«По итогам рассмотрения законопроекта “О республиканском бюджете на 2026 год” предлагается утвердить в следующих показателях: республиканский бюджет — плановые доходы в сумме 2 662 миллионов приднестровских рублей (166 миллионов долларов — ред.), плановые расходы в сумме 5 300 миллионов приднестровских рублей (331 миллион долларов — ред.), дефицит в сумме 2 638 миллионов приднестровских рублей или почти 50% к расходам бюджета (165 миллионов долларов — ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов, сохраняющегося бюджетного дефицита и отсутствия дополнительных источников его покрытия бюджет 2026 года сохраняет социальную направленность. Социальными приоритетами при этом остаются образование, здравоохранение, а также социальная защита и гарантии населения. К ним относятся своевременная и в полном объеме выплата заработных плат, стипендий, пенсий, пособий и иных выплат, добавили в пресс-службе.
После утверждения документ будет направлен на подпись президенту ПМР Вадиму Красносельскому и вступит в силу с 1 января 2026 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.