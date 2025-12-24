Решение ЕС по кредиту Украине стало холодным душем для Мерца, пишут СМИ

Ранее в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Ранее газета Financial Times отмечала, что решение Евросоюза стало политическим ударом для канцлера Германии.
«Для Мерца, который как публично, так и в частном порядке интенсивно лоббировал репарационный займ, итог (саммита — ред.) стал холодным душем», — указывает телеканал.
Телеканал отмечает, что Мерц не смог оценить настроение собравшихся на европейским саммите лидеров и в конечном счете был вынужден смириться с решением, против которого Берлин долгое время выступал.
Euronews подчеркнул, что итог саммита также разочаровал премьер-министра Дании Метте Фредериксен, невербальные сигналы которой при общении с репортерами говорили о ее недовольстве.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.