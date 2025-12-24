Глава КГБ Беларуси пообещал обнародовать «бухгалтерию» МИД Литвы

Глава КГБ Беларуси был принят с докладом президентом страны Александром Лукашенко, среди вопросов доклада был и литовский. В частности, Тертель доложил о ситуации на белорусско-литовской границе, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами, и о попытках Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость.
«МИД Литвы тратит на вояжи (белорусской оппозиции в Литве — Sputnik) больше, чем, оказывается, затраты самого МИД Литвы на похожие мероприятия», — цитирует Тертеля БелТА.
При этом он отметил, что у белорусских спецслужб есть данные по бухгалтерии МИД Литвы.
«(…) литовскому народу есть что показать. Со временем мы покажем. И наши литовские партнеры понимают эту ситуацию», — отметил глава КГБ Беларуси.
С Польшей — аналогичная ситуация.
Он также заявил, что с Польшей аналогичная история. Когда по определенным каналам обсуждается тема белорусской оппозиции в Вильнюсе и Варшаве, в этих странах признают наличие «огромного финансирования со стороны заинтересованных».
Тертель также сообщил журналистам, что данная тематика обсуждается и с американской стороной, когда та просит передать из Беларуси определенных людей.
«Мы прямо им сказали: “Мы понимаем вас, это — ваш инструмент, который не был реализован в Республике Беларусь. Вы пообещали им, вы вложились, там много вашей агентуры, вы хотели бы их вытянуть”. Где-то понятно, мы тоже своих людей не бросаем», — подчеркнул Тертель.
