Глава КГБ Беларуси пообещал обнародовать «бухгалтерию» МИД Литвы

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель пообещал обнародовать данные о том, сколько литовское внешнеполитическое ведомство тратит на белорусских оппозиционеров, находящихся в Литве.

Источник: Sputnik.by

Глава КГБ Беларуси был принят с докладом президентом страны Александром Лукашенко, среди вопросов доклада был и литовский. В частности, Тертель доложил о ситуации на белорусско-литовской границе, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами, и о попытках Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость.

«МИД Литвы тратит на вояжи (белорусской оппозиции в Литве — Sputnik) больше, чем, оказывается, затраты самого МИД Литвы на похожие мероприятия», — цитирует Тертеля БелТА.

При этом он отметил, что у белорусских спецслужб есть данные по бухгалтерии МИД Литвы.

«(…) литовскому народу есть что показать. Со временем мы покажем. И наши литовские партнеры понимают эту ситуацию», — отметил глава КГБ Беларуси.

С Польшей — аналогичная ситуация.

Он также заявил, что с Польшей аналогичная история. Когда по определенным каналам обсуждается тема белорусской оппозиции в Вильнюсе и Варшаве, в этих странах признают наличие «огромного финансирования со стороны заинтересованных».

Тертель также сообщил журналистам, что данная тематика обсуждается и с американской стороной, когда та просит передать из Беларуси определенных людей.

«Мы прямо им сказали: “Мы понимаем вас, это — ваш инструмент, который не был реализован в Республике Беларусь. Вы пообещали им, вы вложились, там много вашей агентуры, вы хотели бы их вытянуть”. Где-то понятно, мы тоже своих людей не бросаем», — подчеркнул Тертель.

Как сообщалось, белорусский лидер Александр Лукашенко 12—13 декабря провел в Минске переговоры со специальным представителем США Джоном Коулом, глава государства по итогам переговоров принял решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных в Беларуси за совершение различных преступлений.

