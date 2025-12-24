Ричмонд
Челябинскую пенсионерку оштрафовали за недружественный комментарий в соцсети

В суде пожилая горожанка заявила, что «не думала о последствиях».

Источник: Reuters

В Челябинской области пенсионерку оштрафовали за недружественный комментарий в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 73-летняя жительница Магнитогорска признана виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ.

Все произошло в июле текущего года. С социальной сети под опубликованным постом фигурантка разместила «высказывания, в которых содержится негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку национальности».

В суде пожилая горожанка заявила, что «не думала о последствиях, а также о том, что нарушает закон, оскорбляет и унижает людей по признаку национальности, раскаялась в содеянном».

В итоге ей выписали штраф в размере 5 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Правобережного районного суда.