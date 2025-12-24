Ричмонд
Глава КГБ Беларуси раскрыл, почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами с контрабандными сигаретами

Глава КГБ Беларуси раскрыл причины нагнетания Литвой ситуации с метеозондами.

Источник: Комсомольская правда

Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко в среду, 24 декабря, раскрыл причины нагнетания Литвой ситуации с метеозондами с контрабандными сигаретами. Подробности пишет БелТА.

Глава КГБ, отвечая на вопрос о ситуации с метеозондами с контрабандными сигаретами, обратил внимание, что изначально указанная тема была сугубо правоохранительной. Однако литовская стороны перенесла ее на политический уровень, и белорусские спецслужбы подключились для мониторинга ситуации и принятия решений.

Иван Тертель пояснил, что внешняя разведка Беларуси говорит о том, что на ситуацию и на то, что она получила такую огласку, повлияло несколько причин. Первая из них связана с внутриполитической борьбой, которая в самой Литве:

— Ситуация (с метеозондами. — Ред.) накладывается на планы очень узкого круга лиц политического истеблишмента в Литве осуществить, как мы ее называем, операцию «Преемник». Все-таки, по нашим данным, принято решение с учетом ожидаемого ухудшения экономической обстановки в Литве провести досрочные президентские выборы.

Он отметил, что вторая причина состоит в желании литовской стороны получить дополнительное финансирование из структур Европейского союза по примеру Польши. Тертель заметил, что Польша, в свою очередь, смогла получить очень большие средства под предлогом того, чтобы обеспечить интересы Европы на внешних границах:

— Просто (у Вильнюса. — Ред.) есть желание и такая немножко черная зависть, чтобы повторить то же самое.

Иван Тертель заявил, что именно поэтому нагнетается ситуация с мигрантами на границе, а также якобы с залетом воздушных шаров с контрабандными сигаретами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о «шариках», которые летят из Беларуси в Литву: «Нашли то ли 150, то ли 200 человек в Литве, которые этим занимались».

Кроме того, Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».

Кстати, Литва арестовала 21 человека из-за дела о воздушных шарах у границы Беларуси.

