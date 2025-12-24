Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде вновь продлили выплату для контрактников

Предполагается, что она будет действовать до конца 2026 года.

Совет депутатов Калининграда продлил дополнительную меру социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 24 декабря.

Единовременная выплата была установлена до конца текущего года. Теперь её продлили до 31 декабря 2026-го. Решение вступает в силу после официального опубликования. Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей.

Горсовет установил единовременную выплату для граждан, заключивших контракт с Минобороны и направляющихся в зону проведения специальной военной операции, в размере 400 тыс. рублей 30 октября 2024 года на срок до 31 декабря того же года. Затем меру поддержки неоднократно продлевали.