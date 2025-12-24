В Калининграде вновь продлили выплату для контрактников

Совет депутатов Калининграда продлил дополнительную меру социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 24 декабря.
Единовременная выплата была установлена до конца текущего года. Теперь её продлили до 31 декабря 2026-го. Решение вступает в силу после официального опубликования. Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей.
Горсовет установил единовременную выплату для граждан, заключивших контракт с Минобороны и направляющихся в зону проведения специальной военной операции, в размере 400 тыс. рублей 30 октября 2024 года на срок до 31 декабря того же года. Затем меру поддержки неоднократно продлевали.