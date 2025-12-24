Ричмонд
КГБ: власти знали о планах по дестабилизации Белоруссии благодаря Протасевичу

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство Белоруссии было в курсе планов по дестабилизации страны благодаря работе сотрудника спецслужб Романа Протасевича, который долгое время считался сторонником оппозиции. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Источник: Reuters

«Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи», — цитирует Тертеля агентство БелТА.

По словам главы КГБ, «полностью благодаря его (Протасевича — прим. ТАСС) работе» силовики владели динамикой создания подрывных центров: кто за ними стоял, кто финансировал. «Кто — к примеру, бывший премьер Польши — приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на варшавский офис, который там “деятели культуры” определенные сейчас пытаются развивать безуспешно. Это его (Протасевича — прим. ТАСС) работа», — сообщил Тертель.