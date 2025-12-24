Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации

В этом году исполняется 25 лет с момента, когда Путин инициировал изменение порядка формирования Совета Федерации. Прежде в него входили по два представителя от каждого региона — губернатор и глава местного парламента, которые совмещали основную работу с сенаторской. Идея главы государства была призвана улучшить качество парламентской деятельности и усилить демократию. После изменений, принятых в 2000 году, представителей субъектов в СФ стали назначать: одного — исполнительная власть, другого — законодательная. При этом сенаторы не являются губернаторами или спикерами местных парламентов.