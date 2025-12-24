«Могли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации». Глава КГБ заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб в Беларуси

По его словам, в 2025 году контрразведка обнаружила и ликвидировала разветвленную, расширенную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала в Беларуси. Речь идет про установку технических средств, которые давали возможность прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации. Кроме того, проводился мониторинг вокруг режимных объектов.