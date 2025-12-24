Ричмонд
«Могли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации». Глава КГБ заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб в Беларуси

Глава КГБ заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб в Беларуси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб в Беларуси в 2025 году. Подробности приводит БелТА.

По его словам, в 2025 году контрразведка обнаружила и ликвидировала разветвленную, расширенную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала в Беларуси. Речь идет про установку технических средств, которые давали возможность прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации. Кроме того, проводился мониторинг вокруг режимных объектов.

— Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы, — заявил глава КГБ.

Тертель, говоря про работу контрразведки в целом, обратил внимание на серьезную активизацию разведывательно-подрывной деятельности в отношении Беларуси и привел подробности:

— К примеру, практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил мониторят ситуацию на нашей территории, фотографируют и снимают.

Он заметил, что также идет анализ работы не только логистики или объектов оборонного значения, железнодорожного транспорта, но и просто предприятий. К примеру, БелАЗ или МАЗ. По словам главы КГБ, активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка.

Ранее глава КГБ Беларуси раскрыл, почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами с контрабандными сигаретами.

Тем временем Иван Тертель доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации на белорусско-литовской границе.

А еще глава КГБ заявил о диалоге Лукашенко и Трампа, а также о новых предложениях США.

