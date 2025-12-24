Ричмонд
КГБ Беларуси вскрыл прослушку телефонных разговоров иностранными спецслужбами

КГБ Беларуси заявил о прослушке телефонных разговоров со стороны иностранных спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

КГБ Беларуси вскрыл прослушку телефонных разговоров иностранными спецслужбами. Подробности озвучил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Об этом пишет БелТА.

Глава Комитета госбезопасности заметил, что очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Он уточнил, что Беларусь практических находится под электронным колпаком. Вместе с тем Тертель напомнил о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания сообщил про факт прослушки телефонных разговоров, а также о проникновении в определенные информационные и коммуникационные сети со стороны спецслужб иностранных государств (подробнее мы писали здесь).

— Это действительно так. Эти вопросы вскрыты, и мы ими занимаемся, — заявил Иван Тертель.

Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб в Беларуси: «Могли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации».

Тем временем глава КГБ заявил о диалоге между Беларусью и Польшей: «Работа тяжелая, серьезная работа».

