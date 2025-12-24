КГБ Беларуси вскрыл прослушку телефонных разговоров иностранными спецслужбами

Глава Комитета госбезопасности заметил, что очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Он уточнил, что Беларусь практических находится под электронным колпаком. Вместе с тем Тертель напомнил о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания сообщил про факт прослушки телефонных разговоров, а также о проникновении в определенные информационные и коммуникационные сети со стороны спецслужб иностранных государств (подробнее мы писали здесь).