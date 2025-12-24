КГБ Беларуси вскрыл прослушку телефонных разговоров иностранными спецслужбами. Подробности озвучил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Об этом пишет БелТА.
Глава Комитета госбезопасности заметил, что очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Он уточнил, что Беларусь практических находится под электронным колпаком. Вместе с тем Тертель напомнил о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания сообщил про факт прослушки телефонных разговоров, а также о проникновении в определенные информационные и коммуникационные сети со стороны спецслужб иностранных государств (подробнее мы писали здесь).
— Это действительно так. Эти вопросы вскрыты, и мы ими занимаемся, — заявил Иван Тертель.
Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб в Беларуси: «Могли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации».
Тем временем глава КГБ заявил о диалоге между Беларусью и Польшей: «Работа тяжелая, серьезная работа».