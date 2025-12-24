Глава КГБ Беларуси Тертель рассказал о предотвращении терактов

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель рассказал о предотвращении терактов. Подробности приводит БелТА.
— Ведется работа, связанная с предотвращением терактов. Пока мы видим большой транзитный терроризм через нашу территорию. Но он есть, он масштабный, — привел подробности Иван Тертель.
По его словам, указанные попытки пресекаются, в данном направлении работают и не расслабляются. Тертель заметил: при изменении какой-то ситуации указанные каналы могут быть использованы на белорусской территории.
Тем временем КГБ Беларуси вскрыл прослушку телефонных разговоров иностранными спецслужбами.
Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель раскрыл, почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами с контрабандными сигаретами.
Кроме того, Тертель заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб в Беларуси: «Могли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации».