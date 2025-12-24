Ричмонд
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства

На встрече с кабмином Путин отметил присутствие его членов в полном составе, включая главу ЦБ Набиуллину. Он попросил ее чаще бывать на заседаниях правительства, а также поздравил членов правительства с наступающим Новым годом.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину чаще бывать на заседаниях правительства.

«Рад видеть, что сегодня правительство в полном составе, представители различных ведомств. Руководитель Центрального банка здесь. Я бы попросил вас почаще бывать на заседаниях правительства», — сказал он, обращаясь к Набиуллиной.

Путин посетил правительство, чтобы встретиться с его членами и подвести итоги работы кабинета министров в 2025 году. В ходе встречи он отметил слаженную работу правительства. «Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается», — заявил президент. Он также поздравил присутствующих и других представителей властей с наступающим Новым годом.

До этого Путин посетил Совет Федерации, где выступил на завершающем осеннюю парламентскую сессию пленарном заседании. Он, в частности, заявил, что российские власти будут укреплять институты федерализма, а также призвал парламентариев и правительство активнее включать регионы в разработку решений общенациональной повестки.

Кроме того, в своей речи российский лидер подчеркнул необходимость расширения возможностей для региональных организаций, представителей деловых круговых и местных экспертов. Это, по словам Путина, позволит им вносить свой вклад в достижение целей развития страны. Президент отметил, что у каждого российского региона есть свои сильные стороны, которые власти должны поддерживать.

«У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать, и это наша с вами и ваша в данном случае святая обязанность», — сказал он.

