Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. Еще в самом начале нового президентского срока, в январе 2025-го, он выразил уверенность, что сможет договориться о переходе острова под контроль Штатов. Республиканец, однако, не стал исключать возможность военного и экономического давления на Гренландию для установления американского контроля над ней.