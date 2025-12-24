Макрон обвинил США в запугивании Европы

Ранее стало известно, что США ввели визовые санкции против экс-еврокомиссара Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что американские чиновники «готовы расширить список», если ЕС не изменит позицию по этому вопросу.