Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон обвинил США в запугивании Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в запугивании Европы из-за санкций, введенных Вашингтоном против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Комментарий французского лидера опубликован в соцсети X.

Источник: Reuters

«Франция осуждает визовые ограничения, введенные США в отношении Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры представляют собой запугивание и принуждение, направленные на подрыв европейского цифрового суверенитета», — написал он.

Макрон подчеркнул, что правила, регулирующие цифровое пространство Европейского союза (ЕС), не должны быть навязаны извне. Он пообещал, что Франция и другие страны ЕС будут и впредь защищать свой цифровой суверенитет и самостоятельность в вопросах регулирования.

Ранее стало известно, что США ввели визовые санкции против экс-еврокомиссара Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что американские чиновники «готовы расширить список», если ЕС не изменит позицию по этому вопросу.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше