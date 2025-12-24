«Вклад был достаточно серьезным». Глава КГБ Тертель подтвердил, что Роман Протасевич является сотрудником внешней разведки Беларуси

— В том числе — кто куда будет идти, регулировать, где они планируют что делать и прочие аспекты; кто этим планированием занимался, кто выходил в качестве разведчиков здесь по разным местам локации, планировал эти действия по стычкам с сотрудниками милиции, по нанесению ущерба определенным экономическим объектам. В этой информации был серьезный процент данных, которые добывались Протасевичем.