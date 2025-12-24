«Вклад был достаточно серьезным». Глава КГБ Тертель подтвердил, что Роман Протасевич является сотрудником внешней разведки Беларуси

КГБ подтвердил, что Протасевич является сотрудником внешней разведки Беларуси. Подробности озвучил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Об этом пишет БелТА.
В октябре 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Глава КГБ, отвечая на вопрос журналистов про Романа Протасевича, который является белорусским разведчиком, прокомментировал ситуацию:
— Этот вопрос очень серьезно в повестке дня обсуждался даже нашими коллегами зарубежными на Западе и нашими союзниками. Подтверждаю: да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки.
Тертель уточнил, что Протасевич работал на территории ряда государства в боевой обстановке. Кроме того, он выполнял важные задачи:
— Конечно, о них я говорить не могу. Наверное, до конца (так бывает в нашей профессии) это не будет раскрыто. Но его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов.
Он привел некоторые подробности. К примеру, когда в 2020 году силовики собирались каждый день, обсуждали, чего ждать от очередных попыток переворота, глава Комитета госбезопасности докладывал о замыслах противника:
— В том числе — кто куда будет идти, регулировать, где они планируют что делать и прочие аспекты; кто этим планированием занимался, кто выходил в качестве разведчиков здесь по разным местам локации, планировал эти действия по стычкам с сотрудниками милиции, по нанесению ущерба определенным экономическим объектам. В этой информации был серьезный процент данных, которые добывались Протасевичем.
Глава КГБ заявил, что по указанной причине правоохранительный органы в тот период действовали уверенно и знали как информация будет развиваться. Вместе с тем благодаря работе Протасевича белорусская сторона владела динамикой создания подрывных центров: кто за ними стоял, кто их финансировал, кто туда приезжал (например, бывший премьер Польши), какие деньги и из какого фонда обещали, «сколько должностей выделили на варшавский офис, который там “деятели культуры” определенные сейчас пытаются развивать безуспешно».
— Это его (Романа Протасевича. — Ред.) работа, — подчеркнул Тертель.
Ранее Роман Протасевич подтвердил слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что является сотрудником белорусской разведки.
Тем временем Протасевич заявил, что не общается с бывшей девушкой Сапегой.