«Вклад был достаточно серьезным». Глава КГБ Тертель подтвердил, что Роман Протасевич является сотрудником внешней разведки Беларуси

КГБ подтвердил, что Протасевич является сотрудником внешней разведки Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

КГБ подтвердил, что Протасевич является сотрудником внешней разведки Беларуси. Подробности озвучил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Об этом пишет БелТА.

В октябре 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Глава КГБ, отвечая на вопрос журналистов про Романа Протасевича, который является белорусским разведчиком, прокомментировал ситуацию:

— Этот вопрос очень серьезно в повестке дня обсуждался даже нашими коллегами зарубежными на Западе и нашими союзниками. Подтверждаю: да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки.

Тертель уточнил, что Протасевич работал на территории ряда государства в боевой обстановке. Кроме того, он выполнял важные задачи:

— Конечно, о них я говорить не могу. Наверное, до конца (так бывает в нашей профессии) это не будет раскрыто. Но его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов.

Он привел некоторые подробности. К примеру, когда в 2020 году силовики собирались каждый день, обсуждали, чего ждать от очередных попыток переворота, глава Комитета госбезопасности докладывал о замыслах противника:

— В том числе — кто куда будет идти, регулировать, где они планируют что делать и прочие аспекты; кто этим планированием занимался, кто выходил в качестве разведчиков здесь по разным местам локации, планировал эти действия по стычкам с сотрудниками милиции, по нанесению ущерба определенным экономическим объектам. В этой информации был серьезный процент данных, которые добывались Протасевичем.

Глава КГБ заявил, что по указанной причине правоохранительный органы в тот период действовали уверенно и знали как информация будет развиваться. Вместе с тем благодаря работе Протасевича белорусская сторона владела динамикой создания подрывных центров: кто за ними стоял, кто их финансировал, кто туда приезжал (например, бывший премьер Польши), какие деньги и из какого фонда обещали, «сколько должностей выделили на варшавский офис, который там “деятели культуры” определенные сейчас пытаются развивать безуспешно».

— Это его (Романа Протасевича. — Ред.) работа, — подчеркнул Тертель.

Ранее Роман Протасевич подтвердил слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что является сотрудником белорусской разведки.

Тем временем Протасевич заявил, что не общается с бывшей девушкой Сапегой.

