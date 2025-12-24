Тирасполь надеется на бесперебойные поставки газа этой зимой

«Мы все надеемся, что этот отопительный сезон проживем с газом. Но, конечно, мы должны на уровне правительства сейчас найти баланс, чтобы не использовать газ исключительно на отопление, когда нам всем будет тепло, но предприятия будут простаивать. Это неправильная ситуация», — отметил он.
Розенберг подчеркнул необходимость прилагать все усилия, чтобы сохранить работоспособность и жизнедеятельность всей экономики региона.
«Если бы все предприятия работали полноценно, поверьте, у нас абсолютно другая ситуация была бы с точки зрения доходов и, конечно, возможностей обеспечения всей нашей социальной нагрузки. Социальная политика, она не действует без отрыва от экономики. И мы можем социально только поддерживать в том случае, когда у нас экономика будет самодостаточной», — сказал чиновник.
В Приднестровье с 18 декабря действует 30-дневный режим ЧП в энергетике. Как отмечалось в официальном сообщении Верховного совета, эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.
Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали.