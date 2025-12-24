Ричмонд
Тирасполь надеется на бесперебойные поставки газа этой зимой

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек — Sputnik. В Приднестровье надеются, что нынешний отопительный сезон пройдет без перебоев с подачей природного газа, об этом заявил глава исполнительной власти Александр Розенберг.

Источник: Sputnik.md

«Мы все надеемся, что этот отопительный сезон проживем с газом. Но, конечно, мы должны на уровне правительства сейчас найти баланс, чтобы не использовать газ исключительно на отопление, когда нам всем будет тепло, но предприятия будут простаивать. Это неправильная ситуация», — отметил он.

Розенберг подчеркнул необходимость прилагать все усилия, чтобы сохранить работоспособность и жизнедеятельность всей экономики региона.

«Если бы все предприятия работали полноценно, поверьте, у нас абсолютно другая ситуация была бы с точки зрения доходов и, конечно, возможностей обеспечения всей нашей социальной нагрузки. Социальная политика, она не действует без отрыва от экономики. И мы можем социально только поддерживать в том случае, когда у нас экономика будет самодостаточной», — сказал чиновник.

В Приднестровье с 18 декабря действует 30-дневный режим ЧП в энергетике. Как отмечалось в официальном сообщении Верховного совета, эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.

Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали.

