Мирный план Киева предлагает закрепить линию фронта и выход ВС РФ из четырех областей

Президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии мирного плана — в материале «Газеты.Ru».
Украинский лидер Владимир Зеленский поделился с журналистами полной версией мирного плана, который Киев и Москва сейчас обсуждают с Вашингтоном.
Документ состоит из 20 пунктов, которые включают гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. Также в тексте обговариваются безъядерный статус Украины и членство Киева в ЕС и НАТО.
Нерешенным остается территориальный вопрос, также нет никаких гарантий безопасности для России.
Издание «РБК-Украина» добавило, что Киев собирается вынести соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для его одобрения. Одновременно с этим голосованием на Украине также могут пройти президентские выборы.
В Кремле не стали комментировать сообщения о мирном плане Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все главные параметры позиции Москвы по урегулированию хорошо известны США.
Он также рассказал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил Владимиру Путину о своей поездке в Майами во всех деталях.
«Весьма нецелесообразно вести общение через СМИ. Не будем говорить, что привез [из Майами спецпредставитель президента РФ Кирилл] Дмитриев. Тем более не будем говорить через прессу», — сказал Песков.
В минувшие выходные в Майами прошел раунд встреч спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера сначала с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым, а затем с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
«Пошлое» предложение.
В России к обнародованному Киевом варианту мирного соглашения отнеслись с недоверием и большим скептицизмом. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «план Зеленского» очевидной манипуляцией.
«Тот вариант мирного плана, который представил Зеленский, совершенно не соотносится с требованиями российской стороны. Это очередная очевидная манипуляция со стороны Киева», — сказал депутат.
По его мнению, украинская сторона в очередной раз подтвердила, что не хочет вырабатывать позицию, связанную с достижением мира и компромиссного решения.
«Когда стороны действительно хотят достичь мира, то они не делают вид, что Крым и Донбасс не являются частью Российской Федерации. Эти факты конституционно закреплены. А потому план Зеленского выглядит уже даже не смешно, а весьма пошло, и всерьез это обсуждать невозможно», — заключил Новиков.
В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа посчитал, что Зеленский показал мирный план из 20 пунктов в качестве очередного «PR-проекта».
«Москва заявляла, что озвучивать пункты плана прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, не надо. Тот факт, что Киев не внял этому условию, говорит о том, что это — очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».
В Москве и Вашингтоне давно привыкли к подобной тактике Киева, а потому предложение не вызовет серьезного ажиотажа, отметил эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов. Он уверен, что Россия будет настаивать на том, чтобы основные требования, которые были сформулированы еще летом прошлого года в выступлении президента, учитывали в подготовке договоренности.
«Каждая из сторон переговоров пытается перебросить мяч на другую сторону поля. Сейчас Зеленский будет говорить, что Киев свои предложения сделал и согласовал с европейскими и американскими партнерами, а потому теперь именно Москва затягивает переговоры. Конечно, Киев будет винить Москву в отсутствии гибкости, но определенная гибкость уже была проявлена. Так что едва ли украинский вариант будет принят российской стороной без очень серьезных поправок и коррекций. Думаю, что это понимают даже на Украине», — считает политолог.
Ненападение на Россию не гарантируют.
Украинский телеканал ТСН отметил, что Киев в своем предложенном проекте плана по урегулированию конфликта не обещает закрепить в законах страны политику ненападения на Россию. Однако требует подобных обязательств от российской стороны.
«Москва должна закрепить политику ненападения в отношении Украины и Европы во всех необходимых законах и документах», — отмечает телеканал.
Похожим наблюдением с «Газетой.Ru» поделился и бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.
«В представленном плане ничего не было сказано относительно безопасности России. Были пункты о гарантиях безопасности для Украины и Европы, которые должна будет подписать Россия и обещать, что нападать не собирается. Тот факт, что о ненападении на Россию даже не упоминается, выглядит не только несправедливо, но и странно», — сказал политик.
Он отметил, что новый вариант соглашения выглядит как «хотелки» Киева.
«В том варианте, который озвучил Зеленский, документ выглядит не как реальный мирный план, а как хотелки украинской стороны. В тексте нет четкой позиции в отношении вывода украинских войск за территорию Донецкой области. Предложения об экономической зоне выглядят смешно, потому что ДНР по российской конституции является суверенной территорией России, и только Москва может определять, будет там экономическая зона или нет», — пояснил экс-нардеп.
По его мнению, сама стилистика документа заставляет усомниться в профессионализме украинской стороны.
«Сама стилистика нового варианта плана, то, как он прописан, вызывает много вопросов. Это скорее общий набор пожеланий, причем сырых, недоработанных и нечетко сформулированных», — заключил Килинкаров.
Скрытые мотивы.
Президент США Дональд Трамп неоднократно ставил определенные «дедлайны» по подписанию мирного соглашения для своей команды переговорщиков. Последним таким рубежом было Рождество, которое в католических странах празднуется 25 декабря.
Не исключено, что Зеленский решил представить собственный вариант мирного плана, чтобы вписаться в названные американцами сроки. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.
«Администрация Дональда Трампа очень любит ставить дедлайны. Я думаю, что это скорее внутренняя история Штатов, потому что таким образом Трамп пытается мотивировать своих главных переговорщиков. Однако проблема заключается в том, что эти дедлайны постоянно сдвигаются», — сказал политолог.
По его мнению, главной задачей для США является не определение нового дедлайна, а давление на всех контрагентов, союзников, сателлитов, на украинское лобби и европейскую «партию войны». После опубликованного плана Зеленского очевидно, что пока Вашингтону не удалось добиться желаемого, заключил Дудаков.
Килинкаров считает, что Зеленскому важно продемонстрировать согласие с теми предложениями, которые выдвигает американская сторона, поэтому он решил опубликовать свой вариант мирного плана.
«Зеленскому важно продемонстрировать, что он стремится к миру и поддерживает саму идею Трампа. При этом любые предложения американцев Украина переворачивает с ног на голову и пытается это все преподнести, как желание Соединенных Штатов. При таком неконструктивном подходе Вашингтон в скором времени может принять решение распрощаться с Зеленским», — допустил экс-нардеп.
Украинский лидер хочет сохранить союзнические отношения с США, но при этом удовлетворить потребности европейских партнеров-глобалистов, которые на самом деле хотят не допустить успеха Трампа, пояснил Килинкаров.
«Зеленский пытается усидеть на двух стульях, но ему это не удастся, так как в Белом доме все понимают. Пройдет совсем немного времени, и в Вашингтоне, скорее всего, примут более жесткое решение относительно президента Украины», — заключил Килинкаров.