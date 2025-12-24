Мирный план Киева предлагает закрепить линию фронта и выход ВС РФ из четырех областей

«Каждая из сторон переговоров пытается перебросить мяч на другую сторону поля. Сейчас Зеленский будет говорить, что Киев свои предложения сделал и согласовал с европейскими и американскими партнерами, а потому теперь именно Москва затягивает переговоры. Конечно, Киев будет винить Москву в отсутствии гибкости, но определенная гибкость уже была проявлена. Так что едва ли украинский вариант будет принят российской стороной без очень серьезных поправок и коррекций. Думаю, что это понимают даже на Украине», — считает политолог.