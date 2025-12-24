Ричмонд
«Видим определенные угрозы, которые могут быть». Глава КГБ Тертель охарактеризовал ситуацию перед большими выходными в Беларуси

Глава КГБ раскрыл ситуацию в Беларуси перед большими выходными в декабре 2025.

Источник: Комсомольская правда

Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель раскрыл ситуацию в Беларуси перед большими выходными в декабре 2025 года. Подробности приводит БелТА.

Тертель заметил, что в докладе президенту Беларуси Александру Лукашенко в среду, 24 декабря, был представлен анализ того, что может случиться в стране в период больших четырехдневных выходных. Он заверил, что ситуация является контролируемой, уточнив:

— Комитет госбезопасности в тесном взаимодействии с МВД, Следственным комитетом, прокуратурой и другими силовыми структурами, экстренными службами будет нести службу в усиленном режиме. Все у нас под контролем. Мы не расслабляемся, мы видим определенные угрозы, которые могут быть.

Глава Комитета госбезопасности обратил внимание, что пока настораживающей информации о том, что за большие выходные может что-то случиться, у ведомства, а также у всех подразделений по всем линиям работы нет.

Ранее Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.

Кстати, Минтруда напомнило о сокращенном рабочем дне перед большими выходными в Беларуси.

Также мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.

