Глава КГБ Беларуси: контрразведка выявила деятельность 70 агентов иностранных спецслужб в 2025 году

Контрразведка КГБ обнаружила деятельность более 70 агентов иностранных спецслужб в 2025 году. Подробности сообщил глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Об этом пишет БелТА.
Глава КГБ обратил внимание, что спецслужбы иностранных государств начали применять новые методы и формы работы. К примеру, дистанционную вербовку.
— "В этом году контрразведкой Комитета выявлена и задокументирована деятельность более 70 агентов иностранных спецслужб. Деятельность отдельных из них — немаленького количества — пресечена в уголовно-процессуальном порядке, — заявил Иван Тертель.
Он привел некоторые подробности о том, в чем заинтересована иностранная разведка. В частности, ее интересуют вопросы, касающиеся размещения в Беларуси ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».
— Иностранные спецслужбы проводят очень масштабную работу, чтобы мониторить ситуацию. Мы прогнозировали такое развитие событий. Поэтому заявления отдельных политических деятелей и представителей спецслужб иностранных государств, наших соседей, мы прогнозировали. И даже знали, что они будут, — подчеркнул глава КГБ Беларуси.
