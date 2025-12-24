Глава КГБ Беларуси: контрразведка выявила деятельность 70 агентов иностранных спецслужб в 2025 году

— Иностранные спецслужбы проводят очень масштабную работу, чтобы мониторить ситуацию. Мы прогнозировали такое развитие событий. Поэтому заявления отдельных политических деятелей и представителей спецслужб иностранных государств, наших соседей, мы прогнозировали. И даже знали, что они будут, — подчеркнул глава КГБ Беларуси.