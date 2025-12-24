Ричмонд
Глава КГБ Беларуси: контрразведка выявила деятельность 70 агентов иностранных спецслужб в 2025 году

Контрразведка КГБ выявила деятельность 70 агентов иностранных спецслужб в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Контрразведка КГБ обнаружила деятельность более 70 агентов иностранных спецслужб в 2025 году. Подробности сообщил глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Об этом пишет БелТА.

Глава КГБ обратил внимание, что спецслужбы иностранных государств начали применять новые методы и формы работы. К примеру, дистанционную вербовку.

— "В этом году контрразведкой Комитета выявлена и задокументирована деятельность более 70 агентов иностранных спецслужб. Деятельность отдельных из них — немаленького количества — пресечена в уголовно-процессуальном порядке, — заявил Иван Тертель.

Он привел некоторые подробности о том, в чем заинтересована иностранная разведка. В частности, ее интересуют вопросы, касающиеся размещения в Беларуси ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».

— Иностранные спецслужбы проводят очень масштабную работу, чтобы мониторить ситуацию. Мы прогнозировали такое развитие событий. Поэтому заявления отдельных политических деятелей и представителей спецслужб иностранных государств, наших соседей, мы прогнозировали. И даже знали, что они будут, — подчеркнул глава КГБ Беларуси.

Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о предотвращении терактов.

Вместе с тем КГБ Беларуси вскрыл прослушку телефонных разговоров иностранными спецслужбами.

Тем временем глава КГБ Беларуси раскрыл, почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами с контрабандными сигаретами.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минобороны о размещении «Орешника» в Беларуси.

