КГБ раскрыл, в чем заинтересована иностранная разведка в Беларуси

Глава КГБ озвучил, что интересует иностранную разведку в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

КГБ раскрыл, в чем заинтересована иностранная разведка в Беларуси. Подробности привел председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Об этом пишет БелТА.

Тертель обратил внимание, что иностранная разведка заинтересована в том числе в вопросах, касающихся размещения в Беларуси ядерного оружия, а также комплекса «Орешник».

— Иностранные спецслужбы проводят очень масштабную работу, чтобы мониторить ситуацию. Мы прогнозировали такое развитие событий. Поэтому заявления отдельных политических деятелей и представителей спецслужб иностранных государств, наших соседей, мы прогнозировали. И даже знали, что они будут, — подчеркнул глава Комитета госбезопасности Беларуси.